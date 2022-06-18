В Краснодарском крае автобус с туристами врезался в дерево из-за отказа тормозов
На Кубани автобус с туристами въехал в дерево. Пострадали 11 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
На Кубани автобус с туристами въехал в дерево. Пострадали 11 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
ДТП произошло в поселке Мезмай. Предварительно сообщается, что автобус съехал с дороги после отказа тормозов во время поворота и врезался в дерево. По пути он повредил четыре легковушки на проезжей части. Из 22 пассажиров пострадали 11 человек, проводится проверка.
Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, водитель находится в тяжелом состоянии. Погибших нет.
Выяснено, что водитель имел путевой лист, автобус зафрахтован тургруппой из Кубанского государственного университета.
Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
Прокуратура даст оценку деятельности организации, выпустившей автобус в рейс.