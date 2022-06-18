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В Краснодарском крае автобус с туристами врезался в дерево из-за отказа тормозов
На Кубани автобус с туристами въехал в дерево. Пострадали 11 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

На Кубани автобус с туристами въехал в дерево. Пострадали 11 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

ДТП произошло в поселке Мезмай. Предварительно сообщается, что автобус съехал с дороги после отказа тормозов во время поворота и врезался в дерево. По пути он повредил четыре легковушки на проезжей части. Из 22 пассажиров пострадали 11 человек, проводится проверка.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, водитель находится в тяжелом состоянии. Погибших нет.

Выяснено, что водитель имел путевой лист, автобус зафрахтован тургруппой из Кубанского государственного университета.

Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Прокуратура даст оценку деятельности организации, выпустившей автобус в рейс.