В Дашково-Песочне при столкновении легковушек пострадал один из водителей
В Рязани на улице Новоселов в субботу, 18 июня, произошло ДТП. Столкнулись Lada Granta и Hyundai Tucson. Фото с места аварии опубликовано в группе «Автоблог Рязань» «ВКонтакте».
В Рязани на улице Новоселов в субботу, 18 июня, произошло ДТП. Столкнулись Lada Granta и Hyundai Tucson. Фото с места аварии опубликовано в группе
ДТП произошло примерно в 18:10, вблизи дома 35 по улице Новоселов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В результате происшествия пострадал водитель Lada. Ему оказали помощь медики.
На месте ДТП работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства происшествия.