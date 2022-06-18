В Дашково-Песочне при столкновении легковушек пострадал один из водителей

В Рязани на улице Новоселов в субботу, 18 июня, произошло ДТП. Столкнулись Lada Granta и Hyundai Tucson. Фото с места аварии опубликовано в группе «Автоблог Рязань» «ВКонтакте».