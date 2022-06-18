В Дагестане риелтор задушил женщину и сжег труп

В Махачкале риелтор задушил клиентку и сжег ее тело из-за отказа оплатить услуги. Подозреваемого в преступлении задержали, сообщает в субботу, 18 июня, пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

В Махачкале риелтор задушил клиентку и сжег ее тело из-за отказа оплатить услуги. Подозреваемого в преступлении задержали, сообщает в субботу, 18 июня, пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

Ранее сообщалось, что 48-летняя жительница Махачкалы пропала 5 июня. Ее нашли недалеко от села Талги со следами насильственной смерти и сожжения. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 25-летний житель Махачкалы.

Подозреваемый рассказал, что в качестве риелтора помогал женщине продать квартиру. Узнав, что она уже заключила сделку, хотел получить ранее оговоренную сумму. Однако когда они встретились, беседа вышла конфликтной. Мужчина нанес девушке удар по голове и на своем автомобиле вывез ее в бессознательном состоянии в безлюдное место, где задушил. На территории заброшенного полигона риелтор облил тело растворителем и сжег, чтобы замаскировать преступление.

СУ СК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела об убийстве и разбое.