Сорокина обсудила с жителями двух рязанских поселков ремонт дороги

Мэр Рязани Елена Сорокина встретилась с жителями поселков Качево и Мордасово, которые ранее обращались к врио главы региона Павлу Малкову и в аккаунты администрации в соцсетях по поводу ремонта дороги к их домам. Об этом Сорокина написала на своей странице «ВКонтакте».

Мэр Рязани Елена Сорокина встретилась с жителями поселков Качево и Мордасово, которые ранее обращались к врио главы региона Павлу Малкову и в аккаунты администрации в соцсетях по поводу ремонта дороги к их домам. Об этом Сорокина написала на своей странице «ВКонтакте» .

«Все сообщения видим, понимаем, что это для жителей крик души. Дорога здесь действительно жизненная необходимость, центральная артерия, соединяющая поселки с городом. Не стоим в стороне от проблем. Сегодня утром приехала на место вместе с нашими профильными специалистами, чтобы разобраться в ситуации, рассказать людям, как мы будем действовать», — написала Сорокина.

Она рассказала, что проект на ремонт дороги по поселкам Качево и Мордасово предусматривает уширение проезжей части до 6 метров на участке от улицы Качевской до поселка Качево с устройством тротуара и освещения. Протяженность участка — 2857 метров. Непосредственно на территории поселков ширина участка составит 3,5 метра из-за плотной жилой застройки и частных домов. На дороге обустроят искусственные неровности в целях безопасности. Стоимость всех работ составит около 80 млн рублей. Городской транспорт будет ходить до начала деревни Качево.

Также жители просят пустить школьный автобус — 28 учеников поселка учатся в 49-й школе. При хорошей дороге автобус пустят, добавила мэр.

«Совместно с депутатским корпусом плотно работаем над вопросом. Будем выходить с заявкой в региональный Минтранс в этом строительном сезоне, — написала Сорокина. — Проехала по всему участку дороги через поселки. Поворот с Качево на Мордасово — плохое состояние проезжей части, сплошные ухабы. Районный префект совместно с депутатом областной думы Андреем Александровичем Глазуновым помогут организовать грейдирование, это необходимо сделать прямо сейчас».