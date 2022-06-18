Скончался завкафедрой высшей математики РГАТУ Евгений Троицкий

В пятницу, 17 июня, на 79-м году скончался заведующий кафедрой высшей математики Рязанского сельскохозяйственного института имени П. А. Костычева Евгений Иванович Троицкий. Об этом сообщается в группе учебного заведения в «ВКонтакте».

В пятницу, 17 июня, на 79-м году скончался заведующий кафедрой высшей математики Рязанского сельскохозяйственного института имени П. А. Костычева Евгений Иванович Троицкий. Об этом сообщается в группе учебного заведения в «ВКонтакте».

Евгений Троицкий родился в 1942 года в Хабаровске, в 1963 году окончил физико-математический факультет Рязанского государственного педагогического института, стал ассистентом кафедры высшей математики Рязанского радиотехнического института и в 1976 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата математических наук. С 1981 года работал завкафедрой высшей математики РГАТУ.

Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов университета выражает соболезнования родным и близким покойного. Гражданская панихида состоится 19 июня в 9:30 по адресу: р-н Восточный Промузел, 18 (бюро судебно-медицинской экспертизы Рязанской области).