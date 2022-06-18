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Рязанца осудят за изготовление и продажу двух пистолетов «Макарова» и боеприпасов
Следователи отдела МВД по Железнодорожному району Рязани закончили расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в незаконном изготовлении, хранении и сбыте двух пистолетов «Макарова» и боеприпасов к ним. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Следователи отдела МВД по Железнодорожному району Рязани закончили расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в незаконном изготовлении, хранении и сбыте двух пистолетов «Макарова» и боеприпасов к ним. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники управления уголовного розыска УМВД совместно с сотрудниками УФСБ по западному военному округу в январе 2022 года установили, что 37-летний рязанец незаконно хранит в своем доме в Спасском районе пистолет «Макарова» и боеприпасы к нему.

Дом обыскали, пистолет и 16 патронов нашли на чердаке и изъяли. Злоумышленника задержали. В отношении рязанца возбудили уголовное дело о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый приобрел пистолет и патроны у 39-летнего знакомого. Далее установили, что этот 39-летний рязанец причастен к незаконному изготовлению из охолощенного оружия двух боевых пистолетов «Макарова» и 140 патронов к ним. Первый пистолет и 16 патронов к нему были изготовлены в 2019 году, а второй пистолет и 124 патрона — в 2021-м. Через некоторое время оружие и патроны были проданы, а до этого незаконно хранились во входной двери квартиры 39-летнего рязанца. Ранее мужчину судили за незаконное изготовление, хранение и сбыт пистолета «Макарова» и боеприпасов к нему.

По версии следствия, рязанец 1983 года рождения, интересуясь устройством огнестрельного оружия, в интернете собрал информацию, необходимую для изготовления боевого пистолета из охолощенного оружия и боевых патронов из холостых. В Сети он приобрел два охолощенных пистолета и нужные устройства и дома незаконно изготавливал оружие и боеприпасы, а затем продавал знакомым.

Расследование уголовного дела завершено. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направили в суд.