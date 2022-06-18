Поставки российского газа по «Турецкому потоку» приостановят на неделю

«Газпром» приостановит поставки топлива по «Турецкому потоку» из-за технических работ с 21 по 28 июня. Это плановое техобслуживание, сообщает «Газпром» в Telegram-канале.

«Газпром» приостановит поставки топлива по «Турецкому потоку» из-за технических работ с 21 по 28 июня. Это плановое техобслуживание, сообщает «Газпром» в Telegram-канале.

«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода „Турецкий поток“ будет временно приостановлена в связи с проведением плановых профилактических работ», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что это согласовано с заинтересованными сторонами.

Через «Турецкий поток» по Черному морю газ поступает в Турцию, в южную и юго-восточную части Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда «кубов» ежегодно.