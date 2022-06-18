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Губернаторы проинформировали об итогах развития регионов на площадке «Единой России»
Главы субъектов РФ в рамках Петербургского международного экономического форума выступили на площадке «Единой России». Губернаторы рассказали о ходе программ социальной газификации, модернизации отделений почтовой связи, строительства, реконструкции и модернизации объектов спорта и культуры, а также образования.

Главы субъектов РФ в рамках Петербургского международного экономического форума выступили на площадке «Единой России». Губернаторы рассказали о ходе программ социальной газификации, модернизации отделений почтовой связи, строительства, реконструкции и модернизации объектов спорта и культуры, а также образования.

Как сообщает сайт ER.ru, реализации проектов, инициированных «Единой Россией», на ПМЭФ посвятили площадку «Развитие социальной инфраструктуры регионов через реализацию народной программы партии».

Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что партийная народная программа — это конкретные объекты, которые возведут в субъектах Российской Федерации. При этом приоритеты народной программы останутся неизменными. В первую очередь это касается поддержки семей с детьми.

«Еще одно очень важное решение — это социальные контракты. Президент увеличил их сумму на предпринимательство и ведение личных подсобных хозяйств», — подчеркнул секретарь Новгородского регионального отделения партии, губернатор Андрей Никитин.

В некоторых регионах инициативы партии способствовали увеличению финансирования на соцподдержку. Так, в Самарской области только на социальные контракты бюджет уже увеличили до 66 миллиардов. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии, губернатор Дмитрий Азаров.

Социальная газификация — еще одно из основных направлений народной программы. Гендиректор группы «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» Сергей Густов отметил, что на участие в ней принято более 600 тысяч заявок.

«Наша цель — в 2030 году, чтобы уровень газификации в регионах достиг 83%, а это значит, что 100% технически возможной газификации было закончено», — отметил он. Также в 80 регионах активно реализуется программа капремонта школ. За пять лет будет отремонтировано не менее 7300 школ. Об этом сообщила координатор направления народной программы «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

В свою очередь, замсекретаря Генсовета «Единой России» Анна Кузнецова отметила, что народная программа — гибкий документ, который изначально предусматривал возможность вносить изменения с учетом ситуации.

Одной из ключевых задач партии является гуманитарная миссия на Донбассе. Для ее развития на ПМЭФ подписали соглашения между Гуманитарным центром партии и руководством ЛДНР. Свои подписи под документами поставили руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.