Губернаторы проинформировали об итогах развития регионов на площадке «Единой России»

Главы субъектов РФ в рамках Петербургского международного экономического форума выступили на площадке «Единой России». Губернаторы рассказали о ходе программ социальной газификации, модернизации отделений почтовой связи, строительства, реконструкции и модернизации объектов спорта и культуры, а также образования.

Главы субъектов РФ в рамках Петербургского международного экономического форума выступили на площадке «Единой России». Губернаторы рассказали о ходе программ социальной газификации, модернизации отделений почтовой связи, строительства, реконструкции и модернизации объектов спорта и культуры, а также образования.

Как сообщает сайт ER.ru , реализации проектов, инициированных «Единой Россией», на ПМЭФ посвятили площадку «Развитие социальной инфраструктуры регионов через реализацию народной программы партии».

Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что партийная народная программа — это конкретные объекты, которые возведут в субъектах Российской Федерации. При этом приоритеты народной программы останутся неизменными. В первую очередь это касается поддержки семей с детьми.

«Еще одно очень важное решение — это социальные контракты. Президент увеличил их сумму на предпринимательство и ведение личных подсобных хозяйств», — подчеркнул секретарь Новгородского регионального отделения партии, губернатор Андрей Никитин.

В некоторых регионах инициативы партии способствовали увеличению финансирования на соцподдержку. Так, в Самарской области только на социальные контракты бюджет уже увеличили до 66 миллиардов. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии, губернатор Дмитрий Азаров.

Социальная газификация — еще одно из основных направлений народной программы. Гендиректор группы «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» Сергей Густов отметил, что на участие в ней принято более 600 тысяч заявок.

«Наша цель — в 2030 году, чтобы уровень газификации в регионах достиг 83%, а это значит, что 100% технически возможной газификации было закончено», — отметил он. Также в 80 регионах активно реализуется программа капремонта школ. За пять лет будет отремонтировано не менее 7300 школ. Об этом сообщила координатор направления народной программы «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

В свою очередь, замсекретаря Генсовета «Единой России» Анна Кузнецова отметила, что народная программа — гибкий документ, который изначально предусматривал возможность вносить изменения с учетом ситуации.

Одной из ключевых задач партии является гуманитарная миссия на Донбассе. Для ее развития на ПМЭФ подписали соглашения между Гуманитарным центром партии и руководством ЛДНР. Свои подписи под документами поставили руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.