«АвтоВАЗ» заявил о работе над возобновлением выпуска некоторых моделей

«АвтоВАЗ» намерен в ближайшие месяцы возобновить производство ряда моделей. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе ПМЭФ.

«АвтоВАЗ» намерен в ближайшие месяцы возобновить производство ряда моделей. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе ПМЭФ.

«Больше ясности будет уже к концу следующей недели. По разным моделям разные степени локализации и, соответственно, зависимость от поставки импортных комплектующих… Поэтому на сегодняшний день наиболее сложно просматривается перспектива Lada Vesta, по всем остальным моделям сейчас ведется интенсивная проработка того, чтобы в ближайшие месяцы запуск сборочных производств возобновить», — отметил Азаров.

Ранее стало известно, что завод 8 июня возобновил производство на заводе в Тольятти. Там начался выпуск Lada Granta в версии Classic. Простой на «АвтоВАЗ» был с конца апреля.