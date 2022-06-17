Жители Недостоева пожаловались на пенсионера, спровоцировавшего пожар

По мнению одной из жительниц дома, инцидент произошел из-за зажженной свечи. Пенсионер их использует из-за того, что в его квартире отключили свет.

Жители Недостоева пожаловались на пенсионера, спровоцировавшего пожар. Сюжет выпустила ГТРК «Ока» .

На одном из видео заметно, как мужчина заносил дымящий матрас в лифт и оставил около дома. По мнению одной из жительниц дома, инцидент произошел из-за зажженной свечи. Пенсионер их использует из-за того, что в его квартире отключили свет.

Отмечается, что у одинокого мужчины в квартире живут полчища тараканов. Он не убирает за собой мусор и остатки еды.

В сюжете рассказывается, что жители дома требуют выселить соседа. Однако, как заявила уполномоченная по правам человека Рязанской области Наталья Епихина, эта процедура очень тяжелая.