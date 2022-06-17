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Врио губернатора Павел Малков рассказал, что ему чаще всего говорят рязанцы на улице
Он отметил доброжелательность и открытость рязанцев во время бесед на улице.

Врио губернатора Павел Малков рассказал, что ему чаще всего говорят рязанцы на улице. В интервью телеканалу ТКР, которое вышло в эфир в четверг, 16 июня, чиновник пояснил, как реагирует на прохожих, которые хотят с ним пообщаться.

«Интересно, что чаще всего люди подходили не с какими-то проблемами или просьбами, а просто с желанием поздороваться и пожелать удачи. Конечно, бывает, когда акцентируют на чем-то внимание, но это чаще происходит на специальных площадках, например, во время поездок в район… Я всегда провоцирую на наиболее острые разговоры. Мне не нужна информация о том, что все хорошо… Мне нужны проблемы. И люди быстро начинают на это реагировать и накидывать вопросы…», — подчеркнул политик.

Он также отметил доброжелательность и открытость рязанцев во время бесед на улице.

Фото со страницы Павла Малкова «ВКонтакте»