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Врио губернатора Павел Малков принял участие в работе дискуссионной площадки партии «Единая Россия»
Обсуждалась тема развития социальной инфраструктуры регионов России.

17 июня врио губернатора Павел Малков на ПМЭФ-22 принял участие в работе дискуссионной площадки партии «Единая Россия». Обсуждалась тема развития социальной инфраструктуры регионов России.

В работе приняли участие: заместитель секретаря генерального совета партии Александр Сидякин, заместитель секретаря генсовета партии, заместитель председателя Государственной думы России Анна Кузнецова, члены президиума генсовета партии, депутаты Госдумы, главы субъектов, секретари региональных отделений партии.

В рамках дискуссии шла речь о первых итогах реализации народной программы партии, задачах по ее исполнению, принятых и прорабатываемых законодательных решениях. Обсуждались меры по сохранению темпов социально-экономического развития регионов в новых условиях, вопросы гуманитарного сотрудничества с ДНР и ЛНР. Особое внимание уделили реализации социально значимых проектов в субъектах России, обеспечивающих рост качества жизни людей. В частности, отметилось, что задачи, поставленные президентом России, должны неукоснительно выполняться, поскольку для этого есть возможности и ресурсы для этого есть. На встрече подчеркнули, что важно конструктивное взаимодействие федеральных, региональных органов власти и партии.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья, депутат от Рязанской области, член президиума генсовета партии Дмитрий Хубезов проинформировал о выполнении народной программы в сфере здравоохранения и в целом о перспективах развития отрасли в современных условиях.

«Мы обязаны достичь стратегической цели, которую поставил наш президент — к 2030 году люди должны жить в среднем 78 лет», — подчеркнул он.

Дмитрий Хубезов обозначил главные направления, по которым должна строиться эта работа в регионах, назвал ряд инструментов для достижения эффективного результата — это необходимость укрепления первичного звена здравоохранения, решение кадровых проблем в отрасли, совершенствование системы профилактики и ранней диагностики заболеваний, проведение углубленной диспансеризации, реабилитации пациентов групп риска, создание условий для привлечения населения к активному образу жизни.