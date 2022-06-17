Врио губернатора Павел Малков намекнул на отставку главы рязанского минздрава

Об этом он рассказал в интервью телеканалу ТКР.

Врио губернатора Павел Малков намекнул на отставку главы рязанского минздрава. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ТКР, которое вышло в эфир в четверг, 16 июня.

Ранее политик заявил, что не планировал искать замену умершему министру сельского хозяйства Борису Шемякину и привел в противоположный пример — минздрав.

«Есть направление, как здравоохранение, где очевидно нужно искать, где поиском уже занимаемся, проводим собеседования и там работа ведется», — отметил глава региона.