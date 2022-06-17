В Волгоградской области мужчина до смерти забил малолетнюю дочь

Местный житель, находясь в квартире в пьяном состоянии, во время ссоры с супругой несколько раз ударил их дочь. Травмы оказались смертельными для ребенка.

В Волгоградской области организовали проверку по факту убийства девочки в возрасте года и четырех месяцев. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Утром 17 июня местный житель, находясь в квартире в пьяном состоянии, во время ссоры с супругой несколько раз ударил их дочь. Травмы оказались смертельными для ребенка.

На место выехала прокурор Дубовского района Волгоградской области Жанна Селютина.

Во время проверки дадут оценку работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

В отношении отца ребенка возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Прокуратура взяла расследование дела на контроль.