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В Тюменской области в ДТП погибли родители четверых детей
Погибли 37-летний мужчина и 35-летняя женщина, жители Ноябрьска.

В ночь на пятницу, 17 июня, в Тюменской области произошло ДТП, в котором погибла семейная пара. Об этом пишет «МегаТюмень».

ДТП произошло около 2 часов ночи у поселка Андреевский.

Погибли 37-летний мужчина и 35-летняя женщина, жители Ноябрьска.

У пары остались четверо детей в возрасте от 1 до 17 лет. Дети находились у бабушки в поселке Андреевский.

Близкие погибших рассказали, что водитель выпил, а потом поехал с женой в Тюмень. В автомобиле нашли бутылки и банки из-под пива.

Также отмечается, что лобовое и передние боковые стекла машины были затонированны.

В 2022 году водителя 15 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, десять из них были превышение скорости, десять штрафов не были оплачены.