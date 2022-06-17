В Старожилове у 15-летней девочки нога попала в колесо мопеда

За рулем был юноша 2004 года рождения, у которого не было «прав».

В четверг, 16 июня, в Старожилове произошло ДТП с мопедом. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Авария случилась примерно в 14:30 на дороге Акулово-Старожилово-Пронск.

В ДТП пострадала несовершеннолетняя девочка.

За рулем был юноша 2004 года рождения, у которого не было «прав». Он вез двух несовершеннолетних пассажиров 2008 и 2007 годов рождения.

У 15-летней девочки, сидевшей на багажнике, нога попала в движущееся колесо. Она получила перелом пяточной кости. С травмой ее направили в рязанскую ДОКБ.

Проводится проверка.