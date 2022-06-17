В Рязани выстроилась очередь к мощам святой Матроны Московской

Святыня пробудет в городе до 19 июня.

В Рязани выстроилась очередь к мощам святой Матроны Московской. Об этом сообщила « Новая газета-Рязань ».

Как написал корреспондент издания, в четверг, 16 июня, у входа в Успенский собор стояли не менее тысячи человек. Отмечается, что на входе у паломников досматривают вещи. Также им приходится пройти через рамку металлодетектора.

Рядом с храмом дежурят полиция и казаки. Недалеко от кремля также стоят машины «скорой».

Напомним, ковчег с частицей мощей Матроны Московской пробудет в Рязани до 19 июня.

Фото и видео — «Новая газета-Рязань»