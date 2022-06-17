В Рязани «Рено» врезался в ограждение
Инцидент произошел на Северной окружной дороге в пятницу, 17 июня.
В Рязани Renault врезался в ограждение. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел в пятницу, 17 июня, в 4:20, на Северной окружной дороге.
По предварительным данным, 34-летняя рязанка на Renault Sandero не выбрала безопасную скорость. После она не справилась с управлением и наехала на металлическое ограждение.
В результате аварии женщина получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.
Прибывшие сотрудники ДПС предложили ей пройти освидетельствование, однако рязанка отказалась. Ей грозит административный штраф и лишение прав на срок от полутора до двух лет.