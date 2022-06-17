В Рязани произошел пожар в производственном здании

Информация о возгорании на улице Шабулина появилась в пятницу, 17 июня.

В Рязани горело производственное здание. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Информация о пожаре на улице Шабулина появилась в пятницу, 17 июня, в 12:18. К 12:39 огонь локализовали, к 12:44 — полностью ликвидировали.

Пожар тушили 20 спасателей, семь единиц техники. По предварительным данным повреждено оборудование на площади около десяти квадратных метров. Информации о пострадавших нет.