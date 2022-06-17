В Рязани приостановят работу троллейбусные маршруты №№ 4 и 17

Изменения вступят в силу с 14 июля.

В Рязани приостановят работу троллейбусные маршруты №№ 4 и 17. Об этом сообщила мэрия города в пятницу, 17 июня.

Изменения вступят в силу с 14 июля.

Отмечается, что это связано с нехваткой троллейбусов на предприятии и переходом на контрактную систему выполнения транспортной работы. Маршруты обслуживались одной машиной каждый, интервал составлял более часа.

Также изменится схема движения автобусов № 7 в Московском районе. Они будут следовать по улице Мервинской, 7-му Мервинскому проезду, улицам Костычева, Крупской (по кругу) и далее в обратном направлении в поселок Строитель. Число автобусов на маршруте увеличат до десяти единиц.