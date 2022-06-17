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В Рязани полицейские обнаружили подростка за рулем автомобиля
Инцидент произошел на улице Молодцова.

В Рязани полицейские обнаружили подростка за рулем автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел вечером в четверг, 16 июня, на улице Молодцова. Патрульные обнаружили машину, ехавшую неуверенно. Правоохранители остановили «ВАЗ-2115» и выяснили, что за рулем подросток. По закону у него не может быть водительских прав.

Полицейские установили, что за рулем был 15-летний юноша. На место вызвали инспекторов ДПС. Они отстранили его от вождения и оформили необходимые документы.

Решается вопрос, как молодой человек оказался за рулем машины. Также обсуждается привлечение виновных к ответственности.