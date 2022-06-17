В Новосибирской области рабочего насмерть засыпало землей на стройке

Cтоявшего в траншее рабочего почти по плечи засыпало землей, на поверхности осталась только его голова.

В Бердске на стройке погиб рабочий. Об этом сообщил портал « Бердск-онлайн ».

Несчастный случай произошел около 17 часов в четверг, 16 июня, в районе дома № 1 по улице Морской.

В траншее произошел обвал грунта. Спасатели рассказали, что стоявшего там рабочего почти по плечи засыпало землей, на поверхности осталась только его голова.

Под тяжестью земли, обсыпавшейся на него, на месте скончался 40-летний мужчина.

Тело погибшего извлекли из траншеи. Медики констатировали смерть.

Инцидент расследуют силовики.