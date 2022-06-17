В Москве умер рэпер Саша Скул

Тело музыканта обнаружили в его квартире.

В Москве умер рэпер Саша Скул. Об этом сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на друзей музыканта.

Информацию подтвердили в группе рэпера в соцсети «ВКонтакте».

Тело 33-летнего Александра Ткача обнаружили в его квартире. Причина смерти музыканта неизвестна. Отмечается, что в 2018 году у него обнаружили рак. По информации Telegram-канала, рэпер находился в стадии ремиссии.

Музыкант известен участием в группах «Коба Чок», «Бухенвальд Флава», а также сольными релизами. Рэпер участвовал в баттлах Versus.