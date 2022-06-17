В Москве умер рэпер Саша Скул
Тело музыканта обнаружили в его квартире.
В Москве умер рэпер Саша Скул. Об этом сообщил
Информацию подтвердили в группе рэпера в соцсети «ВКонтакте».
Тело 33-летнего Александра Ткача обнаружили в его квартире. Причина смерти музыканта неизвестна. Отмечается, что в 2018 году у него обнаружили рак. По информации Telegram-канала, рэпер находился в стадии ремиссии.
Музыкант известен участием в группах «Коба Чок», «Бухенвальд Флава», а также сольными релизами. Рэпер участвовал в баттлах Versus.