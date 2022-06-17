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В Госдуме рассказали о способе перехода на четырехдневную рабочую неделю
Отмечается, что такой режим работы возможен во всех сферах деятельности.

Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал о способе перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

Нилов уточнил, что в России целые категории людей работают удаленно и распоряжаются временем самостоятельно. По его словам, новые формы занятости, узаконенные в период пандемии коронавируса, стали основным фактором, который может ускорить массовый переход на четырехдневную рабочую неделю.

Депутат отметил, что в Трудовом кодексе появились удаленная и смешанная форма занятости, что стало катализатором перехода на «четырехдневку».

Нилов заявил, что такой режим работы возможен во всех сферах деятельности. По его словам, дистанционно могут работать бухгалтеры, журналисты, IT-специалисты.

«При этом у нас есть правоохранительные органы, система здравоохранения, спасательные службы, есть предприятия, которые работают в непрерывном цикле, — они не перейдут на „четырехдневку“, это тоже надо учитывать», — добавил Ярослав Нилов.

Он считает, что переход должен происходить «эволюционным путем». Депутат заявил, что существующие реалии должны заменить искусственный интеллект, новые методы управления. По его словам, при таком подходе производительность труда не будет страдать, а люди будут получать больше.