В центре Рязани произошел пожар в девятиэтажке, жильцов эвакуировали

Семь человек спасли.

В Рязани на улице Грибоедова произошел пожар в девятиэтажке. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В доме загорелась двухкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.

Огонь повредил комнату в квартире. Из здания эвакуировали 20 человек, семь человек спасли.

На пожаре пострадала женщина 1987 года рождения, ее госпитализировали.

На место выезжали 15 сотрудников ГУ МЧС и четыре пожарных машины.