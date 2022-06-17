В центре Рязани произошел пожар в девятиэтажке, жильцов эвакуировали
Семь человек спасли.
В Рязани на улице Грибоедова произошел пожар в девятиэтажке. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В доме загорелась двухкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.
Огонь повредил комнату в квартире. Из здания эвакуировали 20 человек, семь человек спасли.
На пожаре пострадала женщина 1987 года рождения, ее госпитализировали.
На место выезжали 15 сотрудников ГУ МЧС и четыре пожарных машины.