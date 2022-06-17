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В центре Рязани произошел пожар в девятиэтажке, жильцов эвакуировали
Семь человек спасли.

В Рязани на улице Грибоедова произошел пожар в девятиэтажке. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В доме загорелась двухкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.

Огонь повредил комнату в квартире. Из здания эвакуировали 20 человек, семь человек спасли.

На пожаре пострадала женщина 1987 года рождения, ее госпитализировали.

На место выезжали 15 сотрудников ГУ МЧС и четыре пожарных машины.