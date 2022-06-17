Умер главный редактор газеты «Сапожковские вести» Андрей Купырев
Журналиста не стало в четверг, 16 июня.
Умер главный редактор газеты «Сапожковские вести» Андрей Купырев. Об этом сообщило
Купырева не стало в четверг, 16 июня.
Он возглавлял газету с 1 июля 2012 года. Ранее он был фотокорреспондентом. Также он работал заместителем главного редактора «Сапожковских вестей».
Среди наград — дипломы на фестивале журналистов «Хрустальный журавль», почетные грамоты.
С покойным простятся в пятницу, 17 июня.