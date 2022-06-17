Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 17
21°
Сбт, 18
21°
Вск, 19
18°
ЦБ USD 56.87 0.21 17/06
ЦБ EUR 58.96 -0.16 17/06
Нал. USD 62 / 68.83 17/06 12:48
Нал. EUR 68 / 71 17/06 12:48
Новости
Публикации
Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
10 июня 13:15
13 323
Рязанская область открывает туристический сезон и отмечает День России
Бесплатные экскурсии пройдут сразу в трех районах облас...
8 июня 15:45
7 133
Зачем Чехов, Лермонтов, Гумилев и другие писатели посещали Рязанскую г...
Как и во всех более-менее крупных российских городах с ...
7 июня 16:12
7 079
Академия тенниса имени Озерова подтвердила репутацию спорткомплекса ев...
Директор государственного автономного учреждения Рязанс...
7 июня 11:40
6 078
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанский приборный завод победил в региональном конкурсе «Экспортер года Рязанской области — 2021»
Предприятие участвовало в конкурсе с прибором для измерения внутриглазного давления через веко — цифровым портативным тонометром, который поставляется на экспорт под торговым наименованием diaton.

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ») стал победителем регионального конкурса «Экспортер года Рязанской области — 2021» в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий».

Предприятие участвовало в конкурсе с прибором для измерения внутриглазного давления через веко — цифровым портативным тонометром, который поставляется на экспорт под торговым наименованием diaton. Поставки прибора осуществляются по всему миру.

«Тонометр — это безопасный и комфортный для пациента, удобный и информативный для врача прибор. С его помощью можно быстро провести первичное измерение внутриглазного давления (ВГД), а также суточный мониторинг ВГД у больных глаукомой, это крайне важно для определения прогрессирования заболевания и выбора оптимальной тактики лечения в ходе диспансерного наблюдения, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Офтальмолог, имея подробный отчет о суточных измерениях, может увидеть полную клиническую картину, учесть особенности пациента и подобрать индивидуальную схему лечения глаукомы».

АО «ГРПЗ» изготавливает не только экспортный вариант тонометров diaton, но и серию приборов для безопасного и безболезненного измерения внутриглазного давления для российских потребителей под торговой маркой diathera.

«Экспортер года Рязанской области» — региональный этап федерального конкурса, организуемого для выявления, поддержки и поощрения организаций, добившихся успехов в развитии экспорта, а также для распространения опыта эффективного управления и продвижения лучших практик в сфере международной торговли.