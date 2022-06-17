Рязанский приборный завод победил в региональном конкурсе «Экспортер года Рязанской области — 2021»

Предприятие участвовало в конкурсе с прибором для измерения внутриглазного давления через веко — цифровым портативным тонометром, который поставляется на экспорт под торговым наименованием diaton.

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ») стал победителем регионального конкурса «Экспортер года Рязанской области — 2021» в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий».

Предприятие участвовало в конкурсе с прибором для измерения внутриглазного давления через веко — цифровым портативным тонометром, который поставляется на экспорт под торговым наименованием diaton. Поставки прибора осуществляются по всему миру.

«Тонометр — это безопасный и комфортный для пациента, удобный и информативный для врача прибор. С его помощью можно быстро провести первичное измерение внутриглазного давления (ВГД), а также суточный мониторинг ВГД у больных глаукомой, это крайне важно для определения прогрессирования заболевания и выбора оптимальной тактики лечения в ходе диспансерного наблюдения, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Офтальмолог, имея подробный отчет о суточных измерениях, может увидеть полную клиническую картину, учесть особенности пациента и подобрать индивидуальную схему лечения глаукомы».

АО «ГРПЗ» изготавливает не только экспортный вариант тонометров diaton, но и серию приборов для безопасного и безболезненного измерения внутриглазного давления для российских потребителей под торговой маркой diathera.

«Экспортер года Рязанской области» — региональный этап федерального конкурса, организуемого для выявления, поддержки и поощрения организаций, добившихся успехов в развитии экспорта, а также для распространения опыта эффективного управления и продвижения лучших практик в сфере международной торговли.