Рязанских актеров научат бродвейскому танцу и афро-джазу

Занятия продлятся в течение пяти дней.

Рязанское региональное отделение СТД РФ приступило к реализации масштабного образовательного проекта. Семинар по пластике под руководством хореографа Алексея Ищука стал первым в серии специальных обучающих мероприятий. Концепция предполагает разнообразие форм и методик. Для занятий будут приглашать специалистов экстра-класса.Алексей Ищук — хореограф, режиссер, педагог, номинант Российской национальной театральной премии «Золотая Маска». Его можно назвать «мультиинструменталистом» движения. В обширном портфолио Алексея Ищука необходимо выделить работу в Большом театре, а также мастерские ВГИКа и РАТИ (ГИТИСа). Он сотрудничает с профессиональными танцорами, драматическими артистами, кукловодами, спортсменами и музыкантами. Интенсивность нагрузок и уровень сложности могут меняться в зависимости от возможностей команды. Занятия продлятся в течение пяти дней. Участие в них принимают артисты Рязанского театра драмы, Рязанского театра юного зрителя, Рязанского театра кукол и Рязанского музыкального театра. Программа каждого дня уникальна. Участникам предстоит изучать современный танец и джаз-танец, в том числе, его многочисленные вариации, включая бродвейский и афро-джаз. Большое внимание мастер планирует уделять контактной импровизации, а также методу образной моторики. Семинар проходит на базе Рязанского театра кукол при поддержке СТД РФ (проект «Специалисты для театров — 2022»).