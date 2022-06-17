Рязанские приставы арестовали микроавтобус должника

Мужчина не отдал банку 300 тысяч рублей.

Рязанские приставы арестовали микроавтобус должника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Мужчина задолжал банку 300 тысяч рублей. На него завели исполнительное производство. Приставы наложили арест на микроавтобус «ГАЗ-2725» 2016 года. Транспорт оставили мужчине на хранение, однако пользоваться им ему нельзя.

Также приставы предоставили должнику срок для добровольного исполнения.