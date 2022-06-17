Рязанцы рассказали, что стоят больше четырех часов в очереди к мощам Матроны

Каждую минуту десятки рязанцев подходят к началу Глебовского моста, где и заканчивается очередь, но не уменьшается.

Сотни верующих рязанцев выстроились в очередь к Успенскому собору в Рязанском кремле, чтобы поклониться мощам блаженной Матроны Московской. Корреспондент РЗН. Инфо побывал на месте.

Каждую минуту десятки рязанцев подходят к началу Глебовского моста, где и заканчивается очередь, но не уменьшается. Многие несут цветы. Дожидающиеся в самом начале очереди у Успенского собора ждут уже более трех часов, чтобы помолиться о своих близких и себе.

«Пришел сюда в 12:00, а ждать еще минимум час, судя по движению людей. Хочу помолиться о своем здоровье. Я верующий и готов стоять здесь до конца, пока не пройду в собор», — рассказал рязанец.

«Мы пришли сюда к Матронушке, попросить для себя и близких. Стоим здесь уже третий час и будем ждать до конца», — рассказали рязанки.

Люди, которые уже помолились мощам, также поделились своими ощущениями.

«Я шла сюда с одной мыслью, что Матрона мне поможет. Как только помолилась и вышла из собора, на душе стало легче», — рассказала одна из прихожанок.

«Я простоял в очереди 4,5 часа и оно того стоило. Мне сразу же полегчало», — рассказал мужчина, стоявший в очереди.