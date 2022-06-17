Руководителя рязанской фирмы осудят за невыплату зарплаты сотрудникам

С ноября 2020 года по сентябрь 2021 года директор организации осуществил полную невыплату заработной платы двум работникам данной организации на общую сумму более 350 тысяч рублей.

В Рязани руководителя предприятия осудят за невыплату зарплаты сотрудникам. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

С ноября 2020 года по сентябрь 2021 года директор организации не выплачивал зарплаты двум работникам на общую сумму более 350 тысяч рублей. Отмечается, что у обвиняемого были деньги и возможность для погашения задолженности перед сотрудниками.