Россиянам сообщили о праве получить накопительную часть пенсии до установленного возраста

Возможность появилась после 2019 года.

Россиянам сообщили о праве получения накопительной части пенсии до установленного возраста. Об этом представители ПФР сообщили агентству «Прайм».

В ведомстве сообщили, что возможность появилась у граждан после 2019 года. Это связано с повышением пенсионного возраста. Однако возраст для выплаты накоплений остался прежним.

Так, граждане могут подать заявление в 60 (мужчины) и 55 (женщины) лет.