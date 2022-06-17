Путин заявил о необходимости отказа от большинства проверок бизнеса

Реформа коснется фирм, чья деятельность не связана с риском причинения вреда.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости отказа от большинства проверок бизнеса, чья работа не связана с риском причинения вреда. Об этом он сообщил во время пленарного заседания на ПМЭФ-22.

Президент поручил федеральному правительству определить параметры проведения реформы.

При этом, по словам Путина, количество плановых проверок по сравнению с 2021 годом уменьшилось в шесть раз. Также при моратории на проверки сократилось число нарушений.