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Путин заявил о необходимости отказа от большинства проверок бизнеса
Реформа коснется фирм, чья деятельность не связана с риском причинения вреда.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости отказа от большинства проверок бизнеса, чья работа не связана с риском причинения вреда. Об этом он сообщил во время пленарного заседания на ПМЭФ-22.

Президент поручил федеральному правительству определить параметры проведения реформы.

При этом, по словам Путина, количество плановых проверок по сравнению с 2021 годом уменьшилось в шесть раз. Также при моратории на проверки сократилось число нарушений.