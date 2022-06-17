Путин предложил уменьшить ставку по льготной ипотеке до 7%

Президент России сделал заявление во время пленарного заседания ПМЭФ-22.

Президент России Владимир Путин предложил уменьшить ставку по льготной ипотеке до 7%. Глава государства сделал заявление на ПМЭФ-22, пишет ТАСС .

«Считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке. Теперь до 7%", — сказал президент в пятницу, 17 июня, на пленарном заседании.

При этом, по словам Путина, действие программы льготной ипотеки после снижения ставки сохранится до конца 2022 года.