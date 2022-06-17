Путин назвал демографическую ситуацию в России крайне сложной

При этом он заметил, что «будущее страны — это семья с двумя, тремя и большим количеством детей».

Президент России Владимир Путин назвал демографическую ситуацию в стране крайне сложной. Заявление он сделал на пленарном заседании на ПМЭФ-22, пишет РИА Новости .

По его словам, правительство должно постоянно контролировать разработку мер поддержки семей с детьми. «Благополучие людей и их достаток — важнейший фактор демографического развития. И здесь с учетом наложившихся негативных демографических волн ситуация крайне сложная. В апреле в России родилось менее 100 тысяч детей, это почти на 13% меньше, чем в апреле 2020 года», — заявил Путин.

Президент попросил федеральный кабмин кардинальные меры по поддержке семей с детьми.

«Будущее России — это семья с двумя, тремя и большим количеством детей. Поэтому речь должна идти не только о прямой финансовой поддержке, нам нужно нацелить, настроить на запросы семей с детьми систему здравоохранения, образования, все сферы, определяющие качество жизни людей», — подчеркнул глава государства. По его словам, на это рассчитана национальная социальная инициатива.