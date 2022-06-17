Павел Малков обсудил реализацию важных для здравоохранения инвестпроектов

Один из специнвестконтрактов предполагает наладить полный цикл производства биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов плазмы крови человека.

17 июня в рамках работы Петербургского международного экономического форума врио губернатора Павел Малков провел рабочую встречу с президентом АО «Фармимэкс» Александром Апазовым и генеральным директором ООО «Скопинфарм» Ингой Нижарадзе. Обсуждался ход реализации проектов ООО «Скопинфарм» на территории Рязанской области в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Один из специнвестконтрактов предполагает наладить полный цикл производства биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов плазмы крови человека. Сроки исполнения контракта инвесторы были вынуждены продлить в связи с необходимостью внесения изменений в федеральное законодательство о донорской крови и ее компонентах. Президент А. О. «Фармимэкс» Александр Апазов отметил, что соответствующий законопроект принят Государственной думой России в третьем чтении, готовится пакет поправок.

В рамках второго проекта, СПИК 2.0, предполагается запуск в Рязанской области производства противоопухолевых препаратов и средств диагностики злокачественных образований, не имеющих аналогов в стране.

Врио губернатора Павел Малков отметил значимость темы и выразил готовность в сотрудничестве с компаниями-инвесторами решать возникающие вопросы.

«При необходимости готов работать с профильными федеральными министерствами и ведомствами, чтобы все поправки в законодательство, важные для реализации инвестиционных проектов и развития фармацевтического рынка, были учтены», — сказал Малков.