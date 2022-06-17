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Павел Малков обсудил перспективы использования беспилотных летательных аппаратов в регионе
Врио главы региона Павел Малков ознакомился с направлениями работы группы компаний «Аэромакс» по использованию беспилотных систем в различных отраслях экономики и с успешными примерами внедрения современных технологий.

На площадке Петербургского международного экономического форума врио губернатора Павел Малков провел рабочую встречу с председателем совета директоров группы компаний «Аэромакс» Валерием Шанцевым.

Врио главы региона Павел Малков ознакомился с направлениями работы группы компаний «Аэромакс» по использованию беспилотных систем в различных отраслях экономики и с успешными примерами внедрения современных технологий. Председатель совета директоров «Аэромакс» Валерий Шанцев рассказал, что в настоящее время в пяти регионах запущен новый проект по использованию беспилотников, которые применяются, в том числе, при мониторинге земель, лесов, газо- и трубопроводов, а также при перевозке грузов. Рязанской области предложено войти в список участников проекта.

«Нам интересен опыт использования беспилотных летательных аппаратов, в частности в сельском хозяйстве. Это позволит проанализировать эффективность использования природных ресурсов, а также земель при вводе их в сельхозоборот», — сказал Павел Малков.