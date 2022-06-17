Павел Малков на ПМЭФ обсудил реализацию в Рязанской области крупного инвестиционного проекта в АПК

Проект по строительству свиноводческого комплекса полного цикла на шесть тысяч голов реализуется в настоящее время в Скопинском районе.

В ходе ПМЭФ прошла рабочая встреча врио губернатора Рязанской области Павла Малкова с генеральным директором ООО «УК РБПИ ГРУПП» Томасом Норгардом, на которой обсудили ход реализации инвестиционного проекта по созданию крупного свиноводческого комплекса на территории региона.

Проект по строительству свиноводческого комплекса полного цикла на шесть тысяч голов реализуется в настоящее время в Скопинском районе. Общий объем инвестиций составляет 5 млрд рублей. В эксплуатацию ввели объекты первого этапа строительства, второй этап планируется завершить в третьем квартале текущего года.

Врио губернатора Павел Малков отметил, что Рязанская область заинтересована в приходе крупных инвестиций в регион.

«Со своей стороны готовы обеспечить максимально комфортный климат для работы инвесторов», — подчеркнул Павел Малков.

Врио губернатора добавил, что регион включится в решение обозначенных на встрече проблемных вопросов, в том числе по сокращению бюрократических процедур и подключению к ресурсоснабжающим объектам. Павел Малков отметил, что все озвученные предложения будут тщательно проработаны.

Генеральный директор ООО «УК РБПИ ГРУПП» Томас Норгард поблагодарил руководства региона за поддержку и рассказал о дальнейших планах. Инвестор намерен реализовать новый проект и построить второй животноводческий комплекс. При этом Томас Норгард обратил внимание на то, что все требования законодательства, включающие экологическую составляющую, при создании объекта будут соблюдены.