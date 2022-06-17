Павел Малков: мы ожидаем увеличения объема инвестиций в экономику Рязанской области

Врио губернатора дал интервью корреспонденту ТАСС.

В рамках работы XXV Петербургского международного экономического форума врио губернатора Павел Малков дал интервью корреспонденту информационного агентства ТАСС .

Глава региона рассказал журналисту, что на момент беседы на площадке ПМЭФ подписаны 30 соглашений. Больше половины из них касаются развития территорий индустриального парка «Рязанский» и агропромышленного парка. Кроме того, на форуме заключили соглашения, направленные на повышение туристической привлекательности региона и увеличения турпотока. Также речь шла о научно-технологическом сотрудничестве с рядом российских компаний.

Малков отметил, что ожидается увеличение объема инвестиций в экономику региона по сравнению с 2021 годом. «Каждый инвестпроект мы контролируем в ручном режиме, решаем все вопросы и проблемы, которые находятся в нашей компетенции. Мы понимаем, что инвестиции, новые проекты, предприятия — это основа всего большого организма Рязанской области», — сказал врио Губернатора. Он также подчеркнул, что, несмотря на санкционное давление и связанные с этим ограничения, ни одно предприятие, ни одна компания, в том числе с иностранным капиталом, не заявили о приостановке своей деятельности.

Отвечая на вопрос импортозамещения, Павел Малков отметил, что предприятия региона активно включились в эту работу. Так, например, в настоящее время в регионе запущена линия по выпуску точного литья. Оно используется в машиностроительной и автомобильной промышленности крупных предприятий. Есть ряд разработок в сфере сельского хозяйства. «Сложная экономическая ситуация на самом деле дает огромное количество возможностей. В том числе по выстраиванию транспортно-логистических цепочек, поиску новых поставщиков и направлений развития», — подчеркнул врио главы региона Павел Малков.

Также в ходе интервью речь шла об инфраструктурных кредитах на строительство детских садов и школы, вводе в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель.