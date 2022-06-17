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Павел Малков: мы ожидаем увеличения объема инвестиций в экономику Рязанской области
Врио губернатора дал интервью корреспонденту ТАСС.

В рамках работы XXV Петербургского международного экономического форума врио губернатора Павел Малков дал интервью корреспонденту информационного агентства ТАСС.

Глава региона рассказал журналисту, что на момент беседы на площадке ПМЭФ подписаны 30 соглашений. Больше половины из них касаются развития территорий индустриального парка «Рязанский» и агропромышленного парка. Кроме того, на форуме заключили соглашения, направленные на повышение туристической привлекательности региона и увеличения турпотока. Также речь шла о научно-технологическом сотрудничестве с рядом российских компаний.

Малков отметил, что ожидается увеличение объема инвестиций в экономику региона по сравнению с 2021 годом. «Каждый инвестпроект мы контролируем в ручном режиме, решаем все вопросы и проблемы, которые находятся в нашей компетенции. Мы понимаем, что инвестиции, новые проекты, предприятия — это основа всего большого организма Рязанской области», — сказал врио Губернатора. Он также подчеркнул, что, несмотря на санкционное давление и связанные с этим ограничения, ни одно предприятие, ни одна компания, в том числе с иностранным капиталом, не заявили о приостановке своей деятельности.

Отвечая на вопрос импортозамещения, Павел Малков отметил, что предприятия региона активно включились в эту работу. Так, например, в настоящее время в регионе запущена линия по выпуску точного литья. Оно используется в машиностроительной и автомобильной промышленности крупных предприятий. Есть ряд разработок в сфере сельского хозяйства. «Сложная экономическая ситуация на самом деле дает огромное количество возможностей. В том числе по выстраиванию транспортно-логистических цепочек, поиску новых поставщиков и направлений развития», — подчеркнул врио главы региона Павел Малков.

Также в ходе интервью речь шла об инфраструктурных кредитах на строительство детских садов и школы, вводе в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель.