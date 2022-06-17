Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 17
21°
Сбт, 18
21°
Вск, 19
18°
ЦБ USD 56.87 0.21 17/06
ЦБ EUR 58.96 -0.16 17/06
Нал. USD 62.5 / 68.83 17/06 15:54
Нал. EUR 68 / 71 17/06 15:54
Новости
Публикации
Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
10 июня 13:15
13 418
Рязанская область открывает туристический сезон и отмечает День России
Бесплатные экскурсии пройдут сразу в трех районах облас...
8 июня 15:45
7 193
Зачем Чехов, Лермонтов, Гумилев и другие писатели посещали Рязанскую г...
Как и во всех более-менее крупных российских городах с ...
7 июня 16:12
7 141
Академия тенниса имени Озерова подтвердила репутацию спорткомплекса ев...
Директор государственного автономного учреждения Рязанс...
7 июня 11:40
6 137
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Павел Малков: «Аэрокосмическая инновационная долина — это один из самых знаковых проектов Рязанской области»
Проект предполагает создание и развитие инновационной площадки с передовой научно-исследовательской инфраструктурой, на базе которой будут разрабатываться новые технологии и продукты, запускаться новые образовательные программы по перспективным направлениям.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме в ходе рабочей встречи с генеральным директором ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», членом наблюдательного совета инновационного научно-технологического центра «Аэрокосмическая инновационная долина» Юрием Слюсарем заявил, что аэрокосмическая инновационная долина — это один из самых знаковых проектов Рязанской области.

В рамках встречи обсуждались вопросы формирования, развития и запуска в работу ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина», постановление о создании которого было подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным в апреле 2022 года. Проект предполагает создание и развитие инновационной площадки с передовой научно-исследовательской инфраструктурой, на базе которой будут разрабатываться новые технологии и продукты, запускаться новые образовательные программы по перспективным направлениям. Это аэрокосмические и информационные системы и технологии, радиотехника, электротехника и электроника, биомедицинские технологии и медицинские изделия.

Врио губернатора Павел Малков подчеркнул, что регион готов максимально содействовать тому, чтобы ИНТЦ как можно быстрее начал практическую работу. Он отметил, что связанные с этим вопросы регулярно обсуждаются на совещаниях в правительстве региона и встречах с внешними контрагентами. В числе первоочередных задач — оперативное решение организационно-технических вопросов, необходимых для скорейшего запуска в работу ИНТЦ, формирование перечня конкретных проектов, реализация которых возможна в настоящее время. Врио главы региона также обратил внимание на разработку стратегического видения результатов работы центра на долгосрочный период.

«Аэрокосмическая инновационная долина — это один из самых знаковых проектов Рязанской области. Мне бы хотелось уже сейчас начинать наполнять ее практическим смыслом. Я уже дал поручение — определить набор конкретных проектов и направлений, которые можно запускать прямо сейчас, сегодня, с учетом тех преференций, которые есть», — сказал Павел Малков.

Он добавил, что в перечень поручений, которые будут даны по итогам работы на Петербургском международном экономическом форуме, будут включены задачи по ИНТЦ.

Гендиректор «ОАК» Юрий Слюсарь поблагодарил врио губернатора Павла Малкова за внимание к развитию проекта.

«Аэрокосмическая инновационная долина — это один из инструментов для решения тех задач, которые добавились за последнее время. Это касается военной, гражданской продукции, повышения серийности производства, освоения новых технологий, возможности воспроизводства технологий, доступом к которым мы сейчас не обладаем, в целом инновационного развития, — сказал он. — Мы своим заказчикам должны предоставлять новые современные продукты».