Павел Малков: «Аэрокосмическая инновационная долина — это один из самых знаковых проектов Рязанской области»

Проект предполагает создание и развитие инновационной площадки с передовой научно-исследовательской инфраструктурой, на базе которой будут разрабатываться новые технологии и продукты, запускаться новые образовательные программы по перспективным направлениям.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме в ходе рабочей встречи с генеральным директором ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», членом наблюдательного совета инновационного научно-технологического центра «Аэрокосмическая инновационная долина» Юрием Слюсарем заявил, что аэрокосмическая инновационная долина — это один из самых знаковых проектов Рязанской области.

В рамках встречи обсуждались вопросы формирования, развития и запуска в работу ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина», постановление о создании которого было подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным в апреле 2022 года. Проект предполагает создание и развитие инновационной площадки с передовой научно-исследовательской инфраструктурой, на базе которой будут разрабатываться новые технологии и продукты, запускаться новые образовательные программы по перспективным направлениям. Это аэрокосмические и информационные системы и технологии, радиотехника, электротехника и электроника, биомедицинские технологии и медицинские изделия.

Врио губернатора Павел Малков подчеркнул, что регион готов максимально содействовать тому, чтобы ИНТЦ как можно быстрее начал практическую работу. Он отметил, что связанные с этим вопросы регулярно обсуждаются на совещаниях в правительстве региона и встречах с внешними контрагентами. В числе первоочередных задач — оперативное решение организационно-технических вопросов, необходимых для скорейшего запуска в работу ИНТЦ, формирование перечня конкретных проектов, реализация которых возможна в настоящее время. Врио главы региона также обратил внимание на разработку стратегического видения результатов работы центра на долгосрочный период.

«Аэрокосмическая инновационная долина — это один из самых знаковых проектов Рязанской области. Мне бы хотелось уже сейчас начинать наполнять ее практическим смыслом. Я уже дал поручение — определить набор конкретных проектов и направлений, которые можно запускать прямо сейчас, сегодня, с учетом тех преференций, которые есть», — сказал Павел Малков.

Он добавил, что в перечень поручений, которые будут даны по итогам работы на Петербургском международном экономическом форуме, будут включены задачи по ИНТЦ.

Гендиректор «ОАК» Юрий Слюсарь поблагодарил врио губернатора Павла Малкова за внимание к развитию проекта.

«Аэрокосмическая инновационная долина — это один из инструментов для решения тех задач, которые добавились за последнее время. Это касается военной, гражданской продукции, повышения серийности производства, освоения новых технологий, возможности воспроизводства технологий, доступом к которым мы сейчас не обладаем, в целом инновационного развития, — сказал он. — Мы своим заказчикам должны предоставлять новые современные продукты».