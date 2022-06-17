Опубликован проект реконструкции Северной окружной дороги в Рязани

По информации депутата Елены Волковой, ориентировочная стоимость работ — более 700 миллионов рублей.

Опубликован проект реконструкции Северной окружной дороги в Рязани. Информация появилась на странице депутата городской думы Елены Волковой на странице в соцсети «ВКонтакте» .

Рабочие обустроят тротуар, совмещенный с велодорожкой вдоль дороги, современное освещение, пешеходные ограждения, надземный переход в районе 2-го Борковского карьера. Также посередине трассы появится разворотный круг, в том числе для выезда с пятого района поселка Борки. Тросовое ограждение заменят на металлическое.

По информации депутата, ориентировочная стоимость работ — более 700 миллионов рублей.

Также Волкова обратила внимание на то, что на дороге не хватает выделенных полос для общественного транспорта. Она предложила переделать существующие четыре полосы в шесть начиная от Северного обхода до улицы Интернациональной.