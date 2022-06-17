Около гипермаркета «Глобус» пьяный водитель устроил ДТП
В результате происшествия 48-летний водитель и 44-летняя пассажирка ВАЗ 2101 получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
В Рязани около гипермаркета «Глобус» столкнулись три автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Примерно в 21:00 у дома № 67 корпус 3 по улице Касимовское шоссе столкнулись автомобили «ВАЗ 2101», Kia Rio и Volkswagen Polo.
48-летний водитель и 44-летняя пассажирка «ВАЗ 2101» получили травмы. Пострадавшим оказали медпомощь.
У водителя «ВАЗ 2101» были признаки опьянения, у него взяли кровь для химико-токсикологического исследования.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
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