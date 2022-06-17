Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 18
21°
Вск, 19
21°
Пнд, 20
14°
ЦБ USD 56.71 -0.16 18/06
ЦБ EUR 59.33 0.37 18/06
Нал. USD 62.5 / 66 17/06 17:00
Нал. EUR 62.5 / 66 17/06 17:00
Новости
Публикации
Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
10 июня 13:15
13 675
Рязанская область открывает туристический сезон и отмечает День России
Бесплатные экскурсии пройдут сразу в трех районах облас...
8 июня 15:45
7 395
Зачем Чехов, Лермонтов, Гумилев и другие писатели посещали Рязанскую г...
Как и во всех более-менее крупных российских городах с ...
7 июня 16:12
7 339
Академия тенниса имени Озерова подтвердила репутацию спорткомплекса ев...
Директор государственного автономного учреждения Рязанс...
7 июня 11:40
6 334
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Около гипермаркета «Глобус» пьяный водитель устроил ДТП
В результате происшествия 48-летний водитель и 44-летняя пассажирка ВАЗ 2101 получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

В Рязани около гипермаркета «Глобус» столкнулись три автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Примерно в 21:00 у дома № 67 корпус 3 по улице Касимовское шоссе столкнулись автомобили «ВАЗ 2101», Kia Rio и Volkswagen Polo.

48-летний водитель и 44-летняя пассажирка «ВАЗ 2101» получили травмы. Пострадавшим оказали медпомощь.

У водителя «ВАЗ 2101» были признаки опьянения, у него взяли кровь для химико-токсикологического исследования.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Фото Милы Коршуновой