Около гипермаркета «Глобус» пьяный водитель устроил ДТП

В результате происшествия 48-летний водитель и 44-летняя пассажирка ВАЗ 2101 получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

В Рязани около гипермаркета «Глобус» столкнулись три автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Примерно в 21:00 у дома № 67 корпус 3 по улице Касимовское шоссе столкнулись автомобили «ВАЗ 2101», Kia Rio и Volkswagen Polo.

48-летний водитель и 44-летняя пассажирка «ВАЗ 2101» получили травмы. Пострадавшим оказали медпомощь.

У водителя «ВАЗ 2101» были признаки опьянения, у него взяли кровь для химико-токсикологического исследования.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.