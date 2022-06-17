На севере Москвы мужчина заживо сжег свою супругу

Трагедия произошла в четверг, 16 июня.

На севере Москвы мужчина заживо сжег свою супругу. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка следкома Юлию Иванову.

Трагедия произошла в четверг, 16 июня, в квартире на Дубнинской улице. Семейная пара поссорилась. В этот момент мужчина облил супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Женщина погибла на месте. Злоумышленник также пострадал. Его госпитализировали.

Как сообщила Иванова, возбуждено дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ («убийство, совершенное с особой жестокостью»). На данный момент следователи допрашивают родных и соседей погибшей. После разрешения медиков пройдет допрос и 46-летнего подозреваемого.

По информации источника журналистов в правоохранительных органах, погибшая была судима за убийство, а ее супруга наказывали за угрозу убийством. Отмечается, что мужчина облил жену жидкостью для розжига.