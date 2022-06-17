МЧС: в Касимовском районе загорелись отходы производства

На месте работают пять единиц техники и 15 человек личного состава.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали подробности о пожаре в Касимовском районе.

Сообщение о пожаре на территории деревоперерабатывающего предприятия в деревне Алешино поступило в 12:55. Пожар локализовали в 14:46.

На месте работают пять единиц техники и 15 человек личного состава. По предварительной информации, горят отходы производства. Информации о пострадавших нет.

Ранее очевидцы сообщили, что пожар потушили.