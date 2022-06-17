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Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
10 июня 13:15
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Рязанская область открывает туристический сезон и отмечает День России
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8 июня 15:45
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7 июня 16:12
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7 июня 11:40
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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 18-19 июня
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В цирке продолжаются гастроли шоу «Песчаная сказка» от «Королевского цирка Гии Эрадзе». Вместе с артистами зрители совершат путешествие в самое сердце Востока. Контраст холодных ночей пустыни и упоительного тепла оазиса, юмор, музыка и чудеса создают яркое сказочное шоу. В клубе Deep 18 июня с сольным концертом выступит Леша Свик — яркий хитмейкер современной музыки, автор треков «Малиновый свет», «Ей нравятся», «Дым», «Самолеты» и других. Закрывает очередной сезон рязанский Театр кукол. В ближайшие выходные состоятся заключительные спектакли — 18 июня «Дюймовочка», 19 июня — «Теремок». А в пабе «Две будки в Ирландии» 19 июня рязанские музыканты исполнят свои версии песен Юрия Визбора.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».