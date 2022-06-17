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ФПК «Инвест» подписала соглашение о сотрудничестве с Дагестаном
Соглашение подписали глава Дагестана Сергей Меликов и президент ФПК «Инвест» Игорь Коськин.

ФПК «Инвест» подписала соглашение о сотрудничестве с Дагестаном во время работы на ПМЭФ. Об этом сообщил сайт главы республики.

Соглашение подписали глава Дагестана Сергей Меликов и президент ФПК «Инвест» Игорь Коськин.

Отмечается, что компания уже реализует один из значимых в регионе соцпроектов, связанных со строительством детсада в Унцукульском районе Дагестана.

«Мы нашли общие позиции и по срокам, и по форме реализации проекта. Надеюсь, он станет первым этапом нашего дальнейшего сотрудничества. „Инвест“ — это крупная и интересная для многих регионов России компания. Я очень рад, что она как серьезный игрок, использующий современные подходы в плане реализации социальных и экономических проектов, зашла в Дагестан. Это касается проектов в таких сферах, как агропромышленный комплекс, дорожное хозяйство, а также строительства важных для наших горных районов образовательных и медицинских учреждений, объектов туристического кластера. Это наше будущее, и сегодняшнее соглашение дает нам возможность его реализовать», — сказал Сергей Меликов.

Президент компании заявил, что планируется расширить взаимодействие по направлению легкой промышленности.

«Надеюсь, что те проекты, о которых мы говорим, реализуются. Кроме того, мы являемся крупнейшими производителями кожи, а Дагестан — один из крупнейших производителей обуви в стране. В этой плоскости мы также видим огромные перспективы», — подчеркнул Игорь Коськин.

В рамках соглашения ФПК «Инвест» планирует содействовать в консультационной и специализированной оценки экономического состояния региона с помощью привлечения своих действующих крупных предприятий: АО «ТОЧИНВЕСТ» — по направлениям строительства и дорожно-транспортной инфраструктуры, АО «Русская кожа» — по направлению легкой промышленности.