Девелопер «Мармакс» первым в Рязани провел сделку с использованием программы «Микс Ипотека»

Отмечается, что «Микс Ипотека» дает возможность приобрести квартиру по ставке от 5,7%, максимальная сумма кредита достигает 15 млн. рублей.

Девелопер «Мармакс» первым в Рязани провел сделку с использованием программы «Микс Ипотека». Об этом сообщили в компании.

Отмечается, что «Микс Ипотека» дает возможность приобрести квартиру по ставке от 5,7%, максимальная сумма кредита достигает 15 млн рублей.

«Субсидированная программа позволяет клиентам увеличить сумму с сохранением низкой процентной ставки. Программа востребована среди покупателей в сегмента бизнес и премиум класса», — рассказали в « Мармакс ».

В компании отметили, что проекты предоставляют резидентам комфортную среду для жизни. Все жилые комплексы включают в себя: приватные зоны для отдыха, собственный двор-сад, а также многообразие клубных опций, таких как соседский центр, фитнес-зал, детская игровая комната, коворкинг, доступ в супермаркет на лифте и другое.