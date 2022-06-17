Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 17
21°
Сбт, 18
21°
Вск, 19
18°
ЦБ USD 56.87 0.21 17/06
ЦБ EUR 58.96 -0.16 17/06
Нал. USD 62.5 / 68.83 17/06 15:54
Нал. EUR 68 / 71 17/06 15:54
Новости
Публикации
Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
10 июня 13:15
13 418
Рязанская область открывает туристический сезон и отмечает День России
Бесплатные экскурсии пройдут сразу в трех районах облас...
8 июня 15:45
7 193
Зачем Чехов, Лермонтов, Гумилев и другие писатели посещали Рязанскую г...
Как и во всех более-менее крупных российских городах с ...
7 июня 16:12
7 141
Академия тенниса имени Озерова подтвердила репутацию спорткомплекса ев...
Директор государственного автономного учреждения Рязанс...
7 июня 11:40
6 137
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Девелопер «Мармакс» первым в Рязани провел сделку с использованием программы «Микс Ипотека»
Отмечается, что «Микс Ипотека» дает возможность приобрести квартиру по ставке от 5,7%, максимальная сумма кредита достигает 15 млн. рублей.

Девелопер «Мармакс» первым в Рязани провел сделку с использованием программы «Микс Ипотека». Об этом сообщили в компании.

Отмечается, что «Микс Ипотека» дает возможность приобрести квартиру по ставке от 5,7%, максимальная сумма кредита достигает 15 млн рублей.

«Субсидированная программа позволяет клиентам увеличить сумму с сохранением низкой процентной ставки. Программа востребована среди покупателей в сегмента бизнес и премиум класса», — рассказали в «Мармакс».

В компании отметили, что проекты предоставляют резидентам комфортную среду для жизни. Все жилые комплексы включают в себя: приватные зоны для отдыха, собственный двор-сад, а также многообразие клубных опций, таких как соседский центр, фитнес-зал, детская игровая комната, коворкинг, доступ в супермаркет на лифте и другое.