В Якутии сына главы района подозревают в двойном убийстве

Погибшими оказались мать и сестра политика.

В Якутии 21-летнего мужчину задержали по подозрению в двойном убийстве. Об этом сообщило РИА Новости .

Региональное управление следкома сообщило, что 15 июня в 22:00 в частном доме в Якутске обнаружили зарезанную 34-летнюю и еще живую 51-летнюю женщин. Вторая пострадавшая умерла в больнице.

«Следственно-оперативной группой проведен осмотр, в качестве вещественных доказательств изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств случившегося. Подозреваемый задержан на месте преступления, с ним работают следователи», — указано в релизе.

Как пишет ряд местных изданий, убитыми оказались мать и сестра главы Нюрбинского района Алексей Иннокентьев. В преступлении подозревают сына политика. Соболезнования выразил глава республики Айсен Николаев.