В Ульяновской области пьяный мужчина выстрелил в живот беременной соседке

Пострадавшую экстренно доставили в реанимацию, где провели кесарево сечение. Женщина и ребенок остались живы.

В Ульяновской области пьяный пенсионер выстрелил в живот беременной соседке. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел вечером в среду, 15 июня в поселке Павловка. 55-летний мужчина распивал алкоголь на своем участке. В какой то момент он захотел пострелять и взял двуствольное ружье. Он два раза выстрелил в кошку, но промахнулся — дробь попала в его беременную соседку. Женщина находилась на восьмом месяце беременности.

Пострадавшую экстренно доставили в реанимацию, где провели кесарево сечение. Женщина и ребенок остались живы, у новорожденной не диагностировали повреждений.

Ружье у мужчины забрали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.