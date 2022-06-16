В Самарской области подросток запил чипсы энергетиком и умер
Следователи и региональная прокуратура начали проверку. Назначена судмедэкпертиза.
В Самарской области подросток запил чипсы энергетиком и умер. Об этом
Инцидент произошел в начале июня в одном из сел Волжского района.
Во время праздника 14-летний мальчик ел чипсы и запивал их энергетиком. В какой-то момент ему стало плохо, он почувствовал боль в левой стороне груди. Подросток выпил обезболивающее, но его состояние ухудшилось. Ему вызвали скорую помощь, но родители решил сами повезти ребенка в больницу. Когда они приехали, мальчик умер.
Следователи и региональная прокуратура начали проверку. Назначена судмедэкпертиза.
Уточняется, что ребенок рос в благополучной семье.