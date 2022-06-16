В Самарской области подросток запил чипсы энергетиком и умер

Следователи и региональная прокуратура начали проверку. Назначена судмедэкпертиза.

В Самарской области подросток запил чипсы энергетиком и умер. Об этом пишет портал «Самара онлайн» со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в начале июня в одном из сел Волжского района.

Во время праздника 14-летний мальчик ел чипсы и запивал их энергетиком. В какой-то момент ему стало плохо, он почувствовал боль в левой стороне груди. Подросток выпил обезболивающее, но его состояние ухудшилось. Ему вызвали скорую помощь, но родители решил сами повезти ребенка в больницу. Когда они приехали, мальчик умер.

Следователи и региональная прокуратура начали проверку. Назначена судмедэкпертиза.

Уточняется, что ребенок рос в благополучной семье.